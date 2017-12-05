كلاتينبرغ: مورينيو سبب عملي في الاتحاد السعودي

اعترف الإنجليزي مارك كلاتينبرغ رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي أن الخلاف الذي حدث بينه وبين جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الموسم الماضي كان سبباً في قبوله عرض الاتحاد السعودي لكرة القدم وترك تحكيم مباريات الدوري الإنجليزي.

ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية عن رئيس لجنة الحكام السعودية قوله: عرفت بعد المباراة التي جمعت مانشستر يونايتد بمضيفه ستوك سيتي أنني راحل عن تحكيم الدوري الإنجليزي لا محالة، وعندما تلقيت العرض السعودي لم أفكر مرتين ووافقت على الفوز.

وواصل: دخل علي جوزيه مورينيو في غرفة تبديل الحكام وكان غاضباً من قراري بعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة فريقه، على الرغم من أنني شاهدت لمسة اليد لكني لم أحتسبها، وعندما تحدث معي مورينيو عن ذلك القرار وضع فيني بعضاً من الشك حول قدراتي.

وأتبع الحكم الإنجليزي الدولي: قدت سيارتي مسافة 250 ميلاً وكنت أفكر بما حدث، عرفت حينها أنني ارتكتب خطأً كبيراً، وحتى زوجتي لاحظت شرودي، وكنت حينها أسأل نفسي: هل أود الاستمرار بهذا؟! أن أكون حكماً؟!، وبعد فترة من التفكير وجدت نفسي غير مستمع بما أفعله قياساً بشعوري تجاه التحكيم في الفترات الماضية، ولهذا قبلت العرض السعودي.

وتعين كلاتينبرغ مديراً لإدارة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم شهر فبراير الماضي، قبل أن يتحول إلى رئيس للجنة التحكيم عقب استقالة الرئيس السابق مرعي عواجي.