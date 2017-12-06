كلاتنبيرغ: أعياد الميلاد ورأس السنة أعادت الحكم السعودي

أعلن مارك كلاتنبيرغ، رئيس لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي، عن تكليف الحكام السعوديين بمواجهات الجولتين الـ15 والـ16 من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك نظرا لعدم توفر طواقم تحكيم أجنبية، بسبب أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وجاء في البيان الذي نشره اتحاد القدم السعودي: "أوضح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم مارك كلاتنبيرغ أن اللجنة ستبادر بتكليف طواقم حكام سعوديين دوليين لمباريات الجولتين الـ15 والـ16 من الدوري السعودي للمحترفين، مرجعا السبب إلى عدم توفر طواقم حكام أجانب لتعارض الجولتين مع الإجازات الرسمية لأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية في البلدان الأوروبية".

وتابع البيان: "وأكد مارك كلاتنبيرغ أن اللجنة بذلت جهودها لتوفير طواقم أجنبية ذات مستوى عال يليق بالدوري السعودي للمحترفين، لكن الإجازات الرسمية للحكام حالت دون ذلك، مشيرا إلى أن الحكم الأجنبي سيتواجد في الجولة الـ17 وحتى نهاية الدوري، بالإضافة إلى مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين".