ماهي أبرز التغريدات في عام 2017؟

أعاد أكثر من 61 ألف مستخدم تغريدة اللاعب فهد المولد التي نشرها، بعد هدف حسم تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، بعدما نالت التغريدة إعجاب قرابة 22 ألفا وتعد الأكثر تداولا في عام 2017.

في الثالث من يوليو الماضي تداول قرابة الستين ألفا تغريدة علي الحبسي التي وضع فيها قلبين باللون الأزرق ألمح فيها اللاعب العماني إلى قرب انتقاله إلى صفوف الهلال السعودي قادما من ريدينغ الإنكليزي.

( أربعة قلوب زرقاء ورقم 77 ) تغريدة نشرها السوري عمر خربين في التاسع عشر من يونيو الماضي عبر حسابه الشخصي زف فيها خبر انتقاله إلى صفوف الأزرق العاصمي مدة أربع سنوات، 56 ألفا أعاد نشرها فيما اعجب بها أكثر من 18 الفا متصفح.

تغريدة الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السعودي فاجأت الوسط الرياضي صباح العشرين من فبراير الماضي نشر فيها صورة تمديد عقد عوض خميس رغم توقيعه عقدا سابقًا مع نادي الهلال قبل أسبوعين من نشر التغريدة، العبارات الثلاث المنشورة نالت إعجاب 13 ألف مغرد وتداولها أكثر من 74 ألفا.

الحارس الدولي محمد العويس أشعل تويتر في الرابع والعشرين من يناير الماضي بتغريدة أعيد نشرها لأكثر من 48 ألف مرة نالت المركز الخامس كأكثر تداولا هذا العام، أعلن فيها رغبته في الانتقال رسميا لصفوف النادي الأهلي، هذه التغريدة مثلت الظهور الأول للعويس منذ اختفائه بعد معسكر المنتخب السعودي دون معرفة الأسباب.

ثلاثة واربعون ألفا تداول تغريدة حساب النصر السعودي التي نشرت في الرابع من مايو الماضي وتضمنت سبع كلمات فقط أشار فيها الفريق الأصفر إلى خسارته بالخمسة في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي الموسم الماضي من دون ذكر الفائز ألا وهو الهلال.

النكهة العربية كانت حاضرة في التغريدات الأكثر تداولا هذا العام، المصري محمد صلاح هنأ الأخضر السعودي في الخامس من سبتمبر الماضي بتأهله لنهائيات كأس العالم في روسيا، أما عن دعوته لمنتخب بلاده في ذات التغريدة قد تحققت وضمنت مصر مقعدا لها في المونديال، وهذه كانت أكثر التغريدات إعجابا من قبل المغردين ونالت إعجاب قرابة 49 ألفا وأعاد أكثر من 45 ألفا مغرد تغريدها.

وأخيرا الهلال الذي كان صاحب الهاشتاق الأكثر استخداما وتصدرا في عام 2017 يليه النصر ثم الأهلي وخلفه الاتحاد.