الهلال يواجه الاستقلال.. وأهلي جدة أمام تراكتور

سيضطر الهلال السعودي، الذي خسر نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم هذا العام، للعب في مجموعة واحدة مع الريان القطري والاستقلال الإيراني بعد سحب قرعة المسابقة لموسم 2018 اليوم الأربعاء.

وسيخوض الهلال مباراتي الاستقلال في ملعب محايد، لكنه في المقابل سيضطر للعب في ضيافة الريان رغم توتر العلاقة بين السعودية وقطر، بعدما أصر الاتحاد الآسيوي على أن يستضيف كل فريق مباراته.

وما يزيد من قوة المجموعة الرابعة أنها ربما تضم أيضا العين الإماراتي إذا اجتاز المالكية البحريني في الدور التمهيدي.

وتلوح في الأفق مواجهة أخرى بين الأندية السعودية والقطرية إذا تمكن الغرافة من اجتياز باختاكور الأوزبكي في الدور التمهيدي.

وسيلعب الفائز من هذه المواجهة الفاصلة في المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي السعودي والجزيرة الإماراتي وتراكتور سازي الإيراني.

أما المجموعة الثانية فتضم الدحيل القطري والوحدة الإماراتي ولوكوموتيف الأوزبكي وزوب آهان الإيراني أو إيزوال الهندي.

وسيلعب السد القطري والوصل الإماراتي في المجموعة الثالثة إلى جانب بيروزي الإيراني إضافة إلى ناساف الأوزبكي أو الفيصلي الأردني.

وفيما يلي مجموعات الأندية العربية من الأولى وحتى الرابعة..

المجموعة الأولى: الجزيرة (الإمارات) الأهلي (السعودية) تراكتور سازي (إيران) الغرافة (قطر) أو باختاكور (أوزبكستان).



المجموعة الثانية: الدحيل (قطر) الوحدة (الإمارات) لوكوموتيف (أوزبكستان) زوب آهان (إيران) ايزوال (الهند).



المجموعة الثالثة: بيروزي (إيران) السد (قطر) الوصل (الإمارات) ناساف (أوزبكستان) أو الفيصلي (الأردن).



المجموعة الرابعة: الهلال (السعودية) الاستقلال (إيران) الريان (قطر) العين (الإمارات) أو المالكية (البحرين).