آل الشيخ يكلف فريقاً متخصصاً لتقييم الأندية السعودية

قرر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تكليف فريق متخصص للقيام بتقييم شامل للأندية الرياضية الحكومية بالمملكة، على أن يتم العمل على تقليصها لفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في الأندية التجارية بمختلف الألعاب.

وقالت هيئة الرياضة عبر بيانها: "أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي آل الشيخ، قرر تكليف فريق متخصص للقيام بتقييم شامل للأندية الرياضية الحكومية بالمملكة وفقا لواقعها والأدوار التي تقوم بها ومدى الاستفادة من خدماتها، على أن يتم العمل على تقليصها رغبة في فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في أندية تجارية بمختلف الألعاب الرياضية، يذكر أن الأندية الحكومية المسجلة في السعودية تبلغ 170 ناديا تركز في أغلبها على لعبة كرة القدم".