آل الشيخ يقرر إطلاق 16 اتحاداً رياضياً جديداً

قرر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، إطلاق 16 اتحادا رياضيا جديدا تشمل العديد من الألعاب الرياضية المختلفة، وذلك بحسب ما أعلنته اللجنة الأولمبية العربية السعودية عبر بيان رسمي.

وبحسب البيان الصادر يوم الخميس: "أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية أن معالي رئيس مجلس إدارة اللجنة الأستاذ تركي آل الشيخ قرر إطلاق 16 اتحادا رياضيا جديدا تشمل العديد من الألعاب الرياضية المختلفة ضمن استراتيجية تسعى اللجنة الأولمبية السعودية بدعم من الهيئة العامة للرياضة لنشرها وزيادة عدد الممارسين لها، وستتم مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية لتفعيل إجراءات التأسيس عقب انعقاد الجمعية العمومية يوم الاثنين القادم".

وتابع البيان: "وجاءت الاتحادات الجديدة على النحو التالي: "اتحاد فنون القتال المتنوع، اتحاد الغوص، اتحاد الكروست فيت، اتحاد السباق الثلاثي، اتحاد كرة القدم الأميركية، اتحاد التسلق، اتحاد الرجبي، اتحاد كرة القاعدة، اتحاد الكريكيت، اتحاد ألعاب الهوكي، اتحاد لعبة لاكروس، اتحاد البولو، اتحاد ألعاب الكانو، اتحاد الجوجيتسو، اتحاد التجديف، اتحاد الملاحة الشراعية".