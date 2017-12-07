الاتحاد السعودي يعقد جمعيته العمومية غير العادية

عقد اتحاد القدم السعودي، الخميس، جمعيته العمومية غير العادية، وذلك في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية.

وافتتح عبدالإله مؤمنة الأمين العام الاجتماع بإعلان عقد الجمعية وتشكيلها وفقا للنظام الأساسي للاتحاد، بعد ذلك تم اعتماد جدول الأعمال، كما تم تعيين أحمد العقيل وسامي أبو خضير وعبدالله الزهراني أعضاءً للجنة مراجعة المحضر، وتعيين الدكتور إبراهيم القناص وعبدالعزيز المسعد مراقبين مستقلين، كما تم المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية العادية التي عقدت في شهر مايو الماضي.

واعتمد الاجتماع التعديلات الواردة على النظام الأساسي للاتحاد ولائحة الانتخابات التي صادق عليها مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعه المنعقد في أكتوبر الماضي، كما تمت الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء لجنة الانضباط في عضوية لجنة الانضباط والأخلاق.

وصادق أعضاء الجمعية على قبول استقالة أعضاء مجلس الاتحاد حمد الصنيع وطلال آل الشيخ وعبدالإله مؤمنة من عضوية المجلس، والموافقة على تعيين الدكتور خالد بانصر وعمر باخشوين وسامي الجابر مديرين تنفيذيين بالقائمة الخاصة لرئيس مجلس الإدارة.

وصوت أعضاء الجمعية بالإجماع بالموافقة على إقالة الدكتور عبدالله البرقان من عضوية مجلس الإدارة وفقًا للفقرة الأولى من المادة 36 للنظام الأساسي للاتحاد السعودي.