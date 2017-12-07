مدرب الاتفاق: نخسر بسبب الأخطاء الفردية

أكد ميودراغ يسيتش مدرب الاتفاق أن الأخطاء الفردية كانت سببا في بعض الخسائر الماضية، مشيرا في الوقت ذاته، أن الفريق كان لا يستحق الخسارة في أغلب المباريات.

وقال المدرب الصربي في مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس: "يخطئ من يظن أننا كننا سيئين في معظم المباريات التي خسرناها، ففي بعضها كنا أفضل من المنافس وخسرنا بسبب أخطاء فردية".

واختتم ميودراغ: "عملنا من خلال المحاضرات والاجتماعات من أجل إخراج الفريق من التأثير السلبي التي خلفته خسارة النقاط في المباريات السابقة، لا سيما في مباراة الاتحاد، وقد كثفنا الجهد من أجل الانتصار في المباراة المقبلة".

وأكد فيليب كيش المحترف السلوفيني في صفوف الاتفاق أن الفريق يعمل على طرد المخاوف والمضي قدما: "نحن نسعى على الدوام لتصحيح الوضع، ونحتاج لطرد مخاوف الخسارة والتركيز طوال المباراة، وهذا ما سنعمل عليه في مباراة التعاون من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاث".