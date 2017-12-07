هيئة الرياضة: تخفيض أسعار تذاكر المنصة

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس، عن تخفيض قيمة تذاكر المنصة بما نسبته 40 بالمئة من الحد الأدنى لسعرها، مع استمرار سعر الحد الأعلى السابق.

وأصدرت الهيئة بيانا حول الأسعار الجديدة لتذاكر المنصة لفئتي الفضية والذهبية: "أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن تخفيض قيمة تذاكر المنصة لفئتيها الذهبية والفضية بما نسبته 40% من الحد الأدنى لسعرها، مع استمرار السعر السابق للحد الأعلى".

وأضاف البيان: "اتخذ تركي آل الشيخ هذا القرار ليشمل كافة ملاعب الهيئة بمختلف مناطق المملكة التي تحتضن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك حرصا من رئيس الهيئة على تسهيل كافة الجوانب المحفزة لمزيد من الحضور الجماهيري وبما يحقق المزيد من الدخل المناسب للأندية".