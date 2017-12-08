ابنا البرازيلي إلتون يرددان النشيد السعودي

نشر البرازيلي إلتون جوزيه، المحترف البرازيلي بنادي القادسية، يوم الجمعة مقاطع مرئية لابنيه وهما يرددان النشيد الوطني السعودي في بادرة منه لحبه للسعودية.

ووضع اللاعب البرازيلي المقاطع على موقع "تويتر"، بدءا من المقطع الأول لابنته وهي تردد النشيد السعودي معلقا عليه باللغة العربية: "ابنتي تردد النشيط الوطني السعودي كل يوم". قبل أن يضيف مقطعا آخر لابنه وهو يردد ذات النشيد، وعلق على مقطع ابنه: "ابني أيضاً يردد النشيد الوطني السعودي".

ولم تكن بادرة اللاعب البرازيلي هذه هي الأولى من نوعها، فقد نشر العديد من المقاطع والصور التي تدل على حبه للسعودية، ففي موسم الحج السابق نشر اللاعب صورة في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" واضعا صورة ساعة مكة الشهيرة، ومعلقا: "ملايين الناس يحضرون إلى الحج في كل عام، ولكن يجب أن نقدم كلمة شكر كبيرة لكل من يعمل بجد لإبقاء هؤلاء الحجاج آمنين".