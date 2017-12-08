مجلس جديد للاتحاد السعودي.. والتمياط نائباً للرئيس

قرر اتحاد القدم السعودي برئاسة عادل عزت، تشكيل مجلس إدارة جديد لاتحاد اللعبة، وذلك عقب عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الخميس، بالعاصمة الرياض.

وسيتكون مجلس إدارة الاتحاد الجديد من نواف التمياط نائبا للرئيس، فيما تضم قائمة الأعضاء نزيه النصر وخالد بانصر وتركي العجمة وعمر باخشوين وحمزة إدريس ولؤي السبيعي وصالح الجاسر وياسر المسحل وسامي الجابر.

وكتب اتحاد القدم عبر بيان رسمي: "رئيس الاتحاد السعودي يصدر قرارا بتعيين نواف التمياط نائبًا لرئيس الاتحاد، وصالح الجاسر ولؤي السبيعي وحمزة إدريس وياسر المسحل وتركي العجمة أعضاءً في مجلس الإدارة، ويقبل استقالة مريح المريح ومحمد الزهراني وموسى الزياد ود. خالد المقرن وياسر المسحل".