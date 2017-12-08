النصر يسعى إلى استعادة توازنه أمام القادسية

يسعى النصر إلى استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على القادسية في المواجهة التي يحتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في حين يبحث اتحاد جدة عن مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الرائد، وفي المجمعة يلتقي الفيحاء بنظيره الباطن في المرحلة 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يسعى النصر الى استعادة نغمة الانتصارات والتي توقفت على يد الباطن يوم الاثنين الماضي في مواجهة مؤجلة من المرحلة التاسعة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على القادسية.

ونجح النصر في مزاحمة فريقي الصدارة أهلي جدة والهلال بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية أمام الرائد والفتح واتحاد جدة إلا أنه تعثر بالتعادل أمام الباطن ليرتفع رصيده الى 23 نقطة في المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط أمام المتصدر الهلال.

وسيفقد الأرجنتيني غوستافو كونتيرس ثنائي المقدمة الليبيري ويليام جيبور الذي مُنح اجازة خاصة لمدة 10 أيام لمرافقة زوجته المريضة والتي تتعالج في الولايات المتحدة الامريكية، بالإضافة إلى المهاجم حسن الراهب المصاب.

وفي المقابل يأمل القادسية في استعادة توازنه والعودة لنغمة الانتصارات التي توقفت في الثلاث مراحل الماضية بعد خسارته أمام أهلي جدة وأحد وتعادل أمام الباطن ليبقى في المركز العاشر برصيد 13 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الرائد متذيل الترتيب.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يبحث اتحاد جدة عن مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الرائد الجريح.

ونجح الاتحاد في العودة الى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على مضيفه الاتفاق في المرحلة السابقة، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس.

ويعاني التشيلي سييرا مدرب الاتحاد من أزمة الغيابات التي تحاصره في مواجهة الرائد، بعدما تأكد غياب 11 لاعباً عن المباراة بطروف مختلفة يتقدمهم المهاجم فهد المولد المتواجد حالياً في معسكر اعدادي في نادي مانشستر يونايتد، بالاضافة الى الرباعي الموقوف بداعي تراكم البطاقات وهم المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" والكويتي فهد الأنصاري وخالد السميري وطارق عبدالله، في حين سيغيب السداسي تركي الخضير وبدر النخلي وعوض خريص وعمار الدحيم وياسين حمزه وأحمد عسيري بداعي الإصابة.

وفي المقابل يسعى الرائد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدما واصل الفريق نتائجه السلبية بخسارته أمام الهلال يوم الثلاثاء الماضي في مواجهة مؤجلة من المرحلة السادسة حيث يقبع في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

وعلى ستاد الملك سلمان بالمجمعة يأمل الفيحاء في استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف الباطن المتألق.

وتلقى الفيحاء خسارته السادسة في المرحلة السابقة أمام الرائد ليتراجع الى المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن متذيل الترتيب.

وفي المقابل يسعى الباطن إلى التقدم خطوة نحو فرق المقدمة بعدما نجح في اقتناص نقطة من أمام النصر يوم الاثنين الماضي في مواجهة مؤجلة من المرحلة التاسعة، ليبقى في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.