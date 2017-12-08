عزت: مجلس الاتحاد الجديد استكمالاً للسابق

كشف عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المجلس الجديد للاتحاد أتى بنظام القائمة الكاملة، مؤكدا أن الأعضاء الجدد هم مكملون لفترة الأعضاء المستقيلين.

وقال عزت في حديثه لبرنامج "في المرمى": "المجلس الجديد إكمال للسابق وليس فترة رئاسية جديدة، ويعود اختيار النظام الجديد كونه أفضل من القديم، ولذلك تم تغيير النظام إلى القائمة الكاملة في إدارة اتحاد القدم وليس نصف انتخاب، وتم تطبيق التعديلات الجديدة بعد اعتمادها من قبل الجمعية العمومية".

وأضاف عزت: "النظام الجديد ينص على عدم حل مجلس إدارة الاتحاد في حال استقالة بعض الأعضاء مع منح الرئيس صلاحية اختيار بدلاء لهم".

وعلق عزت عن استقالة عبدالإله مؤمنة: "سيتم عقد مجلس الإدارة الجديد خلال الأسبوعين القادمين، وسيكون مؤمنة الأمين العام المؤقت للاتحاد الجديد".

وحول معايير اختيار عزت لأعضاء مجلسه، قال: "لديهم خبرات مختلفة يستفيد بها الاتحاد السعودي، نواف التمياط لعب كأسي عالم، حمزة إدريس لاعب سابق له وزنه ومؤهل دراسيا، وصالح الجاسر يضيف لنا خبرة وثقلا اقتصاديا".

واختتم عزت بأسباب اختياره تركي العجمة، الإعلامي الأول في تاريخ اتحاد القدم السعودي: "اخترته لينتقدنا من الداخل وهو عضو في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لأننا في زمن الشفافية".