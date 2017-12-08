شباب كارينيو.. 7 نقاط من 8 مواجهات

بخسارة الشباب أمام الفيصلي في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، تلقى النادي العاصمي خسارته الثالثة تحت قيادة مدربه الأرورغوياني دانيال كارينيو خلال شهرين منذ توليه الدفة الفنية في البيت الشبابي.

وتعاقد الشبابيون مع مدرب جارهم النصر سابقا، خلفا للمدرب الوطني سامي الجابر الذي أقيل من منصبه بعد تراجع مستويات الفريق منذ بداية منافسات الموسم الجاري.

وتلقى الشباب خسارته الأولى تحت إشراف كارينيو أمام أهلي جدة بنتيجة ثقيلة 5-2، فيما تعادل في 4 مواجهات متتالية كانت أمام الرائد والفتح والهلال واتحاد جدة، قيل أن يتلقى خسارته الثانية أمام الضيف الجديد الفيحاء بثلاثية مقابل هدف يتيم، بينما حقق فوزا وحيدا على التعاون بهدفين مقابل واحد.

وإبان إشراف الأوروغوياني للفريق النصراوي، لم يتلق كارينيو أي خسارة دورية سوى في مواجهتين منذ توليه زمام الأمور الفنية، فيما استطاع تحقيق لقبي الدوري وبطولة كأس ولي العهد مع أصفر العاصمة.

ومع نهاية الدور الأول، يحتل الشباب المرتبة التاسعة في سلم الترتيب برصيد 13 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الرائد متذيل الترتيب.