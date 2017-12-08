مدرب النصر: سننافس على لقب الدوري

أكد غوستافو كوينتيروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على أهمية مباراة فريقه القادمة أمام القادسية، مشيرا إلى أن التعادل مع الباطن كان بسبب قوة الأخير.

ويلتقي النصر مع القادسية يوم السبت في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي.

وقال كونتيروس: "نحسب لكل مباراة حسابها وحرصنا خلال الأيام الماضية على معالجة الملاحظات الفنية التي ظهرت على الفريق أمام الباطن حيث نسعى في المباريات القادمة لأن يكون هناك أداء منظم لكسر حاجز التكتلات الدفاعية ونكون أكثر اتحادا في أداؤنا الدفاعي".

وعن مباراة الفريق السابقة أمام الباطن قال :"الباطن ليس من الفرق السهلة هو فريق جيد فريق يملك 19 نقطة بالإضافة إلى أنه فريق يلعب على أرضية صناعية يجيد اللعب عليها وهذه كانت نقطة في صالحه وفريقنا لم يكن سيئا بل أدى بشكل جيد لكننا لم نتمكن من تفكيك التكتل الدفاعي المنظم للباطن".

وأضاف: "رغم التعادل مع الباطن إلا أن الفريق لم يكن بحالة السوء التي يتحدث عنها البعض نعم أداؤنا كان بعيدا عن المستويات التي لعبنا بها المباريات الثلاث السابقة رغم أننا كنا الأكثر استحواذا على الكرة لكننا لم نوفق في استثمار الفرص التي لاحت لنا علاوة على أن الرقابة الدفاعية لدينا رجل لرجل لم تكن حاضرة وعموما نحن لم نكن موفقين في هذه المباراة".

وعن حظوظ الفريق في المنافسة على الدوري قال: "مادام هناك مباريات ونقاط في الميدان فحظوظنا قائمة وسنعمل بكل ما لدينا على أن ننافس على اللقب".

وحول غياب حسام غالي عن مباراة القادسية لحصوله على الإنذار الثالث قال: "لدينا أكثر من لاعب بديل جاهز يمكنه اللعب في هذا المركز وبلا شك سأشرك اللاعب الأكثر جاهزية".