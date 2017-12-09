الاتحاد يحقق فوزه الأول في جدة أمام الرائد

حقق اتحاد جدة فوزه الأول على ملعبه في الموسم الحالي بعد أن تغلب على الرائد بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح لاعب الاتحاد عمار النجار أهداف اللقاء بعد أن ترجم عرضية متقنة لتسكن الشباك في الدقيقة 34، لينتهي الشوك الأول بتقدم الفريق الغربي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني عادل المصري محمود عبدالرزاق "شيكابالا" النتيجة، الدقيقة 69، بعد أن سدد كرة ارتطمت بالقائم الأيسر لعساف القرني حارس مرمى الاتحاد وتحتضن الشباك الاتحادية، قبل أن يحرز المحترف التشيلي فيلانويفا هدف الفوز للاتحاد بيمناه في الدقيقة 90، لينتصر الاتحاد ويحقق فوزه الثاني على التوالي، والأول على ملعبه في مدينة جدة.

ولعب اتحاد جدة، قبل مباراة الرائد، 5 لقاءات في الدور الأول من بطولة الدوري السعودي للمحترفين على ملعبه، تخللها هزيمة واحدة أمام الباطن، و4 تعادلات أمام الهلال، أحد، القادسية، والشباب.