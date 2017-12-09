الفيحاء يهزم الباطن ويتقدم في سلم الترتيب

خطف الفيحاء انتصاره الدوري الثالث بعدما تغلب على ضيفه الباطن بهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ستاد الملك سلمان بن عبدالعزيز في المجمعة.

وبدأ الفيحاء المباراة بشكل هجومي واستطاع تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 30 عن طريق مهاجمه عبدالله آل سالم الذي تابع كرة من داخل منطقة الجزاء، وحافظ على النتيجة حتى نهاية الحصة الأولى.

وواصل الفيحاء ضغطه على مرمى مزيد فريح، وسدد عبدالله آل سالم كرة ارتدت من العارضة، وأهدر التشيلي روني فيرنانديز فرصة تسجيل الهدف الثاني رغم كونه شبه منفرد بمرمى الباطن.

وفي الدقيقة 70 اخترق الكولومبي إسبريلا خط وسط الباطن ودفاعه، وواجه مزيد فريح قبل ان يمررها لزميله حسن معاذ الذي أكملها في الشباك.

وارتفع رصيد الفيحاء الى 13 نقطة في المركز العاشر، وبقي الباطن خامساً برصيد 19 نقطة مع نهاية مباريات الدور الأول من المسابقة.