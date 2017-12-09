القادسية يكرر نتيجة الموسم الماضي في مرمى النصر

حقق القادسية فوزاً ثميناً على ضيفه النصر 3-2، على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ليمنح الضيف خسارته الدورية الثانية هذا الموسم.

وكرر القادسية نتيجة مباراة الموسم الثاني عندما هزم النصر بذات النتيجة شهر يناير الماضي، في آخر مباريات المدرب الكرواتي زوران ماميتش الذي استقال بعدها.

وفاجأ القادسية ضيوفهم بهجوم مبكر حيث كاد مهاجمه البرازيلي بيسمارك فيريرا ان يفتتح التسجيل بعد مرور دقيقتين حينما تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله المدافع عبدالرحمن العبيد الا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعمد الدقيقة 9 ارتكب المغربي سعد لكرو مدافع النصر خطأً فادحاً بعدما اعاد الكرة بطريقة خاطئة لزميله الحارس وليد عبدالله الذي ابعدها بصعوبة لتصل الى النيجيري ستانلي أوهاويتشي الذي سددها في الشباك الخالية.

وواصل القادسية هجومه وتمكن مهاجمه النيجيري ستانلي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 19 بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله البرازيلي ايلتون خوزيه ليواجه المرمى ويراوغ الحارس وليد عبدالله ويضعها في الشباك.

وحاول النصر العودة سريعاً وأهدر مهاجمه محمد السهلاوي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله يحيى الشهري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس فيصل مسرحي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 41 ازدادت صعوبة المباراة على النصر بعد تلقي مدافعه عمر هوساوي البطاقة الحمراء بعد ضربه لاعب القادسية حسن العمري بدون كرة.

وفي الشوط الثاني احتاج القادسية 15 دقيقة حتى تمكن لاعبه البرازيلي بيسمارك فيريرا من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة مميزة من مواطنه ايلتون ليواجه المرمى ويسدد الكرة في شباك الحارس وليد عبدالله.

وتحسن أداء النصر ونجح لاعبه يحيى الشهري بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 65 بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد السهلاوي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل النصر هجومه ونجح مهاجمه محمد السهلاوي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 74 عن طريق ركلة جزاء.

وحاول النصر تسجيل هدف التعادل وكان قريباً من ذلك حينما تلقى لاعبه يحيى الشهري تمريرة ذكية من زميله أحمد الفريدي ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس فيصل مسرحي الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية الى 16 نقطة متقدماً الى المركز السابع، وبقي النصر على رصيده السابق 23 نقطة في المركز الثالث.