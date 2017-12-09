الهلال يواجه الفتح بحثاً عن تأمين الصدارة

يسعى الهلال إلى خطف لقب بطل الشتاء "الرمزي" حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح، في حين يبحث أهلي جدة عن مواصلة ملاحقته للمتصدر حينما يواجه مضيفه أحد، وفي القصيم يبحث فريقا التعاون وضيفه الاتفاق عن تضميد جراحهما حينما يلتقيان في ختام الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى الهلال لخطف لقب بطل الشتاء حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح.

ونجح الهلال باعتلاء الصدارة عقب فوزه يوم الثلاثاء على مضيفه الرائد بثلاثية نظيفة في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة ليرفع رصيده إلى 26 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الثاني ولديه مباراتين مؤجلتين أمام الاتفاق والفيصلي ستلعب في يناير المقبل.

وسيواصل الأرجنتيني رامون دياز افتقاده للثلاثي المصاب البرازيلي كارلوس إدواردو الذي سيعود مطلع الموسم المقبل في حين لن يشارك السوري عمر خربين والأوروغوياني نيكولاس ميليسي بسبب الإصابة.

وفي المقابل يسعى الفتح لاستعادة توازنه عقب تلقيه خسارتين في المرحلتين الماضيتين أمام الفيصلي 5 - صفر، وأمام النصر 3 - 1، ليبقى في المركز السابع برصيد 15 نقطة.

وعلى ستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة يبحث أهلي جدة عن استعادة توازنه ومواصلة الضغط على المتصدر الهلال حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أحد.

وفقد الأهلي صدارته في المرحلة الماضية لصالح الهلال الذي هزمه 2 - صفر، يوم الجمعة وهو ما فتح باب الانتقادات خاصة الجماهيرية على المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر والذي يتخلف عنه بمواجهتين مؤجلتين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يسعى فريقا التعاون وضيفه الاتفاق لتضميد جراحهما حينما يلتقيان في مواجهة يبحث فيها كل فريق عن النقاط الثلاث.

وفشل التعاون في تحقيق أي انتصار في المراحل الأربع الماضية بعد تلقيه خسارتين أمام القادسية والشباب وتعادل أمام الأهلي والباطن ليبقى في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

وفي المقابل يأمل الاتفاق في انقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن أصبح الفريق في مركز متأخر حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد متذيل الترتيب.