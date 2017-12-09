مدرب الباطن: عشب الملعب تسبب بمعاناتنا أمام الفيحاء

اعتبر البرتغالي جواكيم ماتشادو مدرب الباطن أن طول عشب أرضية ملعب مباراة فريقه أمام الفيحاء كانت سبباً في الخسارة، فيما اعتبر غوستافو كوستاس مدرب الفريق الفائز أنها أفضل مبارياته مع الفريق حتى اللحظة.

وقال ماتشادو في المؤتمر الصحفي: عشب أرضية الملعب كان طويلاً وسبب لنا بعض المتاعب في نقل الكرة، بالإضافة إلى أننا لم نستطع الدخول في أجواء المواجهة منذ البداية، وعانينا كذلك بسبب إيقاف بندر ناصر الظهير الأيسر وحتى عندما غيرنا لم تثمر تلك التبديلات بحل المشكلة.

وواصل: لم نظهر بشخصيتنا، وبالأكيد أننا عانينا بعد مباراة النصر التي قدمنا فيها أداءً بديناً ضخماً، وحتى عندما اقتربنا من العودة تلقينا الهدف الثاني وباتت المواجهة صعبة علينا.

ومن جهته قال كوستاس: هذه أفضل مبارياتي مع الفريق لأننا لعبنا بندية وشراسة واستحقينا الفوز، ونحن الآن في موقف لا يسمح لنا بالتفريط بالنقاط.