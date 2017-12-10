إدارة الاتفاق تقيل ميودراغ وتعين سعد الشهري

أعلنت إدارة الاتفاق تعيين سعد الشهري مدربا للفريق الأول خلفاً للصربي ميودراغ يسيتش الذي أقيل من منصبه عقب الخسارة 4 - صفر من التعاون في الجولة الثاثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.



وقالت إدارة الاتفاق عبر حساب النادي الرسمي على "تويتر": إدارة الاتفاق تُقيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم وتتفق مع المدرب سعد الشهري لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم.



وتولى يسيتش تدريب الاتفاق مطلع الموسم الجاري، لكنه عجز عن تحقيق الفوز في الدوري منذ شهر أكتوبر الماضي، وتلقى 3 خسائر متتالية أمام أحد والاتحاد والتعاون.