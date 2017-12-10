الحضري سعيد بتسجيل هدفه الأول في الدوري

أبدى المصري عصام الحضري حارس مرمى فريق التعاون سعادته بتسجيله هدفا خلال الفوز الكبير الذي حققه فريقه على الاتفاق 4- صفر اليوم الأحد في الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.



وقال الحضري انه طلب من المدرب جوزيه غوميز تنفيذ ركلة الجزاء خاصة وانه كان يتمنى تسجيل هدفا في الدوري السعودي. وأضاف عصام : النتيجة كانت مريحة إلى حد كبير لذلك طالبت من المدرب أن أسجل في هذه المباراة.



وتابع : غوميز كان يرفض في بداية الأمر، لكن وافق حينما وجد أن الدقيقة هي الأخيرة في اللقاء وسمح لي بتنفيذ ركلة الجزاء، وأشكره على هذا القرار.



واختتم الحضري تصريحاته: ليست هي المرة الأولى التي أحرز فيها هدفاً، سبق وفعلت هذا مع الأهلي المصري.