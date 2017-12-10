الهلال والأهلي يتعثران بالتعادل أمام الفتح وأحد

تعثر الهلال بالتعادل أمام مضيفه الفتح صفر-صفر في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في حين أهدر منافسه أهلي جدة نقطتين ثمينتين عقب تعادله أمام مضيفه أحد، في ختام الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء أوقف الفتح انتصارات الهلال بعد ما أجبره على التعادل السلبي. وشهدت المباراة أفضلية للهلال بعدما فرض سيطرته مبكراً إلا أنه وجد صعوبات كبيرة في الوصول الى مرمى الفتح الذي أجاد في اغلاق مناطقه الدفاعية.

وسنحت أولى فرص الهلال لمهاجمه الفنزويلي جليمين ريفاس الذي تلقى عرضية متقنة من زميله محمد البريك ليحولها برأسه نحو مرمى الفتح لتجد الحارس علي المزيدي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وكاد مدافعه محمد جحفلي أن يفتتح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية زميله نواف العابد ليحول الكرة برأسه الا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 50 اضطر الفتح لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو لمخاشنته مدافع الهلال محمد جحفلي.

وحاول الهلال كثيراً الوصول الى مرمى الفتح وكاد لاعبه سلمان الفرج أن يهدي فريقه الفوز قبل نهاية المباراة بدقيقة بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أن الحارس علي المزيدي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال الى 27 نقطة في المركز الأول، وارتفع رصيد الفتح الى 16 في المركز التاسع.

وعلى ستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة فرط أهلي جدة في مشاركة الهلال الصدارة بعد تعادله أمام أحد 2-2.

وتقدم أحد أولاً عند الدقيقة 12 عن طريق لاعبه رائد الغامدي الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله لويز ادواردو ليسدد الكرة في شباك الحارس محمد العويس.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 50 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه حسين المقهوي الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله اليوناني فيتفاتزيديس ليضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 70 نجح البرازيلي كلاوديمير لاعب الأهلي بتسجيل الهدف الثاني بعدما استثمر عرضية زميله اليوناني فيتفاتزيديس ووضع الكرة في شباك الحارس الجزائري عز الدين دوخة.

ورد أحد بعد مرور 7 دقائق حينما ارتكب مدافع الاهلي محمد ال فتيل خطأً فادحاً بعدما حول عرضية لاعب أحد محمد ناجي بقدمه في شباك مرمى فريقه.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي الى 25 نقطة في المركز الثاني، وارتفع رصيد أحد الى 13 نقطة في المركز 11.