سعد الشهري يبدأ أول حصة تدريبية مع الاتفاق

قاد المدرب السعودي سعد الشهري يوم الإثنين التدريب الأول له مع فريق الاتفاق بعد تعيينه على رأس الجهاز الفني للفريق عقب إقالة الصربي ميودراغ يسيتش.

واستدعت إدارة الاتفاق الشهري الذي كان يتولى الإشراف على الفريق الأولمبي بالنادي بعد تعرض الفريق للخسارة في الجولة الماضية أمام التعاون بنتيجة صفر - 4.

واستبق رئيس النادي خالد الدبل التدريب باجتماع مع اللاعبين حضره نائبه حاتم المسحل وعضوا مجلس الإدارة معاذ العوهلي وبندر العليو، حيث أكد خالد الدبل في كلمته للاعبين على كفاءة المدرب سعد الشهري، باعتباره قيمة فنية وطنية يفخر بها نادي الاتفاق، معدداً إنجازاته على الصعيد التدريبي.

وشدد الدبل على ضرورة التعاون مع المدرب من أجل تخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق، موضحاً بأن الفريق قادر على تجاوزها بعاون جهود الجميع.

من جهته أوضح سعد الشهري في كلمته للاعبين بأنه قبل المهمة لعلمه وقناعته بوجود عناصر جيدة في الفريق، مؤكداً على صعوبة المرحلة وضرورة التكاتف من أجل تجاوزها.