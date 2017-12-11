عادل عزت عضواً في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

أصدر تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية السعودية قراراً بتعيين عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي عضواً في مجلس إدارة اللجنة، وذلك في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في الرياض يوم الإثنين.

وجاء عزت كأحد الأعضاء المعينين إلى جانب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب الرئيس والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وعبدالإله الدلاك المسؤول المالي والإداري، ورجاء الله السلمي.

ونجح كلاً من إبراهيم القناص ومحمد المنيع وشداد العمري وناصر الدغيثر وعبدالرحمن المسعد بالحصول على المقاعد المتبقية بعد فوزهم بالانتخابات.