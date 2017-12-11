عمر هوساوي يعتذر للنصراويين عن البطاقة الحمراء

قدم عمر هوساوي مدافع النصر اعتذاره لإدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين وجمهور النادي بعد تلقيه البطاقة الحمراء أمام القادسية في المباراة التي خسرها فريقه 3-2.

وقدم هوساوي اعتذاره للجميع قبل بداية التدريب، عقب حصوله على البطاقة الحمراء منتصف الشوط الأول بعدما ضرب حسن العمري لاعب القادسية.

وعلى صعيد ميداني، استدعى غوستافو كونتيروس مدرب الأصفر عبدالإله العمري مدافع الفريق الأولمبي لتعويض غياب زميليه عمر هوساوي وبرونو أوفيني عن مواجهة الفيصلي الدورية، كما شارك حسن الراهب في التمارين الجماعية عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراتي الباطن والقادسية.