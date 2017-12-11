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كدمة في الظهر تغيب آل فتيل عن أهلي جدة

المصدر: العربية.نت
آل فتيل محملا خارج الملعب عقب الإصابة
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أعلن الأهلي يوم الإثنين إصابة محمد آل فتيل بكدمة في الظهر تعرض لها اللاعب خلال مباراة أحد، وسيخضع اللاعب إلى جلسات علاجية في وقت لاحق.

وجاء في حساب النادي على "تويتر": أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها مدافع الفريق الأول محمد آل فتيل تعرضه لكدمة عضلية في الظهر، وسيبدأ اللاعب الجلسات العلاجية بمقر العيادة الطبية بالنادي.

وتشارك اللاعب مع حارس أحد عز الدين دوخة في إحدى الكرات، في آخر دقائق مباراة يوم الأحد، ما اضطره إلى الخروج متأثرا بالإصابة، ودخول معتز هوساوي بدلا منه.

ولم يشارك آل فتيل كثيرا في الموسم الحالي، فقد خاض 4 مباريات من أصل 13 لعبها أهلي جدة.

كلمات دالّة

#آل فتيل, #الأهلي, #الدوري السعودي للمحترفين

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