إدارة الهلال: مشاركة العابد لا تؤثر على حالته الصحية

أصدرت إدارة نادي الهلال، بيانا رسمياً تؤكد فيه على أن مشاركة نواف العابد في مواجهات الفريق لا تؤثر على حالته الطبية.، مثمنة حرص تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على سلامة اللاعب.

وكتبت الإدارة الزرقاء عبر بيان رسمي الثلاثاء: أوضح الجهاز الطبي لفريق الهلال أن مشاركة اللاعب نواف العابد في مباريات الفريق لا تؤثر على حالة اللاعب الطبية، وتفاقم الإصابة التي يعاني منها، مبينا أن اللاعب أخذ إبرة موضعية تعالج الالتهاب بداية شهر نوفمبر الماضي، بناء على توصية استشاري جراحة الأوتار الضامة جيليس ريبول، الذي أكد بعد الكشف الطبي الدقيق والأشعة التي أجراها العابد في العاصمة الفرنسية باريس حاجته لإبرة موضعية لمعالجة الالتهاب.

وتابع البيان الهلالي: على أن يجري كشفا طبيا آخرا لدى الطبيب حال معاودة الآلام، ذاكرا أن هنالك موعدا تم ترتيبه مسبقا لاجراء كشف طبي للعابد لدى الاستشاري بعد نهاية السنة الميلادية الحالية، للاطمئنان والوقوف على حالة اللاعب الطبية، ومدى حاجته للتدخل الجراحي.