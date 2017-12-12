الأهلي المصري يدعو المولد وعموري للمشاركة أمام أتليتكو

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب الدعوة لستة لاعبين عرب يتقدمهم فهد المولد وعمر عبدالرحمن "عموري" وإسماعيل مطر للمشاركة مع فريق الكرة في مواجهة أتلتيكو مدريد المقرر إقامتها يوم 30 ديسمبر الجاري، والتي تقام تحت شعار "السلام"، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأرسل الأهلي الدعوات لكل من فهد المولد لاعب اتحاد جدة وأحمد خليل من الجزيرة الإماراتي و عمر عبد الرحمن صانع ألعاب العين الإماراتي، وإسماعيل مطر قائد الوحدة الإماراتي وسيد ضياء من الرفاع البحريني وإسماعيل عبد اللطيف لاعب المحرق البحريني.