الجماهير تختار تمريرة إلتون أمام النصر الأفضل في الجولة

حازت تمريرة إلتون جوزيه إلى زميله بيشمارك فيريرا في هدف القادسية الثالث على النصر العدد الأعلى من الأصوات في استفتاء "في المرمى" حول أفضل تمريرة حاسمة خلال الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين السعودي.

وحازت تمريرة إلتون على 54% من أصوات 16 ألفاً شاركوا في الاستفتاء، وحازت تمريرة عدنان فلاتة قائد اتحاد جدة إلى زميله عمار النجار في مباراة الرائد على المركز الثاني بنسبة 23%، وتمريرة اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس إلى زميله حسين المقهوي في مباراة أحد على المركز الثالث بما نسبته 15% من الأصوات، أما تمريرة إدواردو فيغيريدو لاعب أحد إلى رائد الغامدي في المركز الرابع بنسبة 8%.