لجنة الانضباط توقف هوساوي النصر وليوناردو الأهلي

قررت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي إيقاف عمر هوساوي مدافع النصر وليوناردو دي سوزا لاعب أهلي جدة مباراتين وتغريمهما 20 ألف ريال بعد الأحداث التي صاحبت مباراتي فريقيهما الجولة الماضية.

وفرضت اللجنة غرامات مالية على أندية الفتح والباطن وأحد والاتفاق بقيمة 10 آلاف ريال كما أوقفت جواو بيدرو لاعب الفتح مباراة رسمية وتغريمه ذات المبلغ.

وقالت اللجنة في بيان رسمي أن هوساوي الذي ضرب حسن العمري لاعب القادسية بدون كرة في مباراة الجولة الماضية سيوقف مباراتين بالإضافة إلى دفع 20 ألف ريال، كما أوقفت ليوناردو دي سوزا بعدما أظهرت اللقطات التي نقلها الناقل الرسمي ارتكابه سلوكاً مشيناً.

وأوقفت اللجنة جواو بيدرو مهاجم الفتح مباراة رسمية وتغريمه 10 آلاف ريال بعد تدخله العنيف على لاعب الهلال في مباراة الفريقين.

وغرمت لجنة الانضباط نادي أحد 10 آلاف ريال بعد تأخره بالنزول إلى ملعب المباراة التي جمعته بالأهلي، وفرضت ذات المبلغ على الباطن بعد رمي جماهيره قارورة مياة على حكم مباراة فريقها أمام النصر، وكذلك الاتفاق الذي تأخر بتسليم قائمة أسماء اللاعبين في مباراة التعاون