نتائج الهلال وقلة حضور الجماهير أبرز ملامح الدور الأول

انتهت 89 مواجهة من النسخة الحالية لدوري المحترفين السعودي ورغم بقاء مباراتين فقط تجمع الهلال بالاتفاق ثم الفيصلي تواليا إلا أنهما لن تؤثرا في حقيقة أن الهلال هو بطل ذهاب المسابقة هذا الموسم وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أيا من مبارياته حتى الآن.

ومن هذه المواجهات انتهت 64 مباراة بانتصار أحد الفريقين وحضر التعادل في خمس وعشرين منها أربع فقط انتهت دون أهداف وبالنظر لنفس الفترة من الموسم الماضي فإن نسبة التعادل أكبر أما المباريات التي انتهت دون أهداف فهي نصف عدد المباريات في الدور الأول من الموسم الماضي.

وعدد أهداف المباريات التي لعبت حتى الآن هو 268 هدفا هو اقل من الموسم الماضي بستة أهداف إلا أن معدل تسجيل الأهداف هو ذاته ثلاثة أهداف لكل لقاء اللافت للنظر أن ثمانية أهداف فقط سجلت بالخطأ من لاعبين في مرمى فرقهم ستة منها كانت في الجولات الست الأولى من المسابقة.

وواصل عمر السومة تربعه على صدارة هدافي المسابقة بعشرة أهداف بينما في الموسم الماضي كان يتصدرها بأربعة عشر هدفا في المرحلة ذاتها.

والحارس المصري عصام الحضري دخل تاريخ الدوري السعودي بتسجيله هدف فريقه الرابع في شباك الاتفاق ليصبح بذلك أول حارس مرمى يسجل هدفا فيه منذ هذا الهدف الذي سجله مبروك زايد في شباك الرائد قبل سبعة مواسم.

وفي العام الماضي قاد سبعة وعشرون مدربا فرق المسابقة الأربعة عشر في ثلاث عشرة جولة أما في هذه النسخة فإن العدد أقل عشرون مدربا فقط إلا أن الموسم الماضي كان أكثر من نظيره الحالي في عدد الفرق التي غيرت مدربيها.

وغيرت 10 فرق قادتها الذين بدأوا الموسم معهم بالمقابل سبعة فرق فقط غيرت مدربيها هذا الموسم بينما أبقت السبعة الأخرى على مدربيها الذين كانوا معهم منذ الجولة الأولى.

وفي نهاية أكتوبر الماضي قررت الهيئة العامة للرياضة الاستعانة بالحكام الأجانب طيلة الموسم دون عدد محدد وعلى أن تتحمل الهيئة تكاليف ذلك هذا أدى لزيادة عدد الحكام الأجانب الذين يديرون المباريات.

وأدار الحكام الأجانب ثمان وثلاثون مباراة فيما أدار السعوديون 51 بينما كان حضور الأجانب الموسم الماضي مقتصرا على ثمان مباريات فقط بنهاية الدور الأول.

وأكثر ما يمكن استغرابه هو الانخفاض الكبير في عدد الحضور الجماهيري بين الموسم الماضي ونظيره الحالي، فمع نهاية الدور الأول الموسم الماضي حضر أكثر من 620 ألفاً مباريات الجولات الثلاث عشرة بينما في النسخة الحالية لم يتجاوز الحضور 440 ألفا بفارق يصل إلى مائة وثمانين ألف مشجع والاتحاد هو الأكثر من حيث الحضور الجماهيري حضر مبارياته قرابة اثنين وتسعين ألفا.