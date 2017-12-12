24 لاعباً في قائمة الأخضر استعداداً لكأس الخليج

أعلن الاتحاد السعودي قائمة من 24 لاعباً سيمثلون المنتخب في بطولة كأس الخليج التي ستقام في الكويت أواخر الشهر الجاري يدربهم الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش ونواف التمياط نائب رئيس الاتحاد السعودي رئيساً للبعثة، فيما سيكون محيسن الجمعان مديراً للمنتخب.

وأعاد يورسيتش الحارس عساف القرني وعبدالعزيز الجبرين إلى القائمة الدولية، كما ضم كلاً من عبدالقدوس عطية وعبدالله العمار لاعب الفتح وعبدالله العمار مدافع الفتح وعبدالإله العمري لاعب النصر وسلطان الغنام الظهير الأيمن للفيصلي وخالد كعبي لاعب الشباب وفراس البريكان مهاجم النصر.

واختار المدرب الكرواتي همام سالم وسالم علي وجابر عيسى وأحمد الفقي ونوح الموسى وسلمان مؤشر وأحمد الفريدي وعلي النمر وعبدالرحمن الغامدي ومختار فلاتة وهزاع الهزاع.