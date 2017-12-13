اتحاد عزت يعين الأسترالي كيتشينغ رئيسا للجنة الانضباط

عقد مجلس إدارة اتحاد القدم السعودي اجتماعه الدوري في الرياض برئاسة عادل عزت، فيما يعد هذا الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة الجديد بعد تشكيله الخميس الماضي.

وتم خلال الاجتماع تعيين عبدالإله مؤمنة أمينا عامًا، واعتماد خالد بانصر رئيسا للجنة الاحتراف، ولؤي السبيعي رئيسا للجنة المسابقات، وعادل عزت رئيسا للجنة التجارية، ومارك كلاتنبيرغ رئيسا للجنة الحكام، ونزيه النصر رئيسا للجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، وجيمس كيتشينغ رئيسا للجنة الانضباط والأخلاق، والقانوني صالح الشويرخ رئيسا للجنة الاستئناف.

كما تم أيضا اعتماد صالح الجاسر رئيسا للجنة الاستراتيجيات، ونواف التمياط رئيسا للجنة الفنية، وتركي العجمة رئيسا للجنة الإعلامية.

وبحسب بيان اتحاد القدم، فقد تم اعتماد عادل عزت مشرفا عامًا على المنتخب الأول، وحمزة إدريس مسؤولا عن الفئات السنية ومشروع المواليد والحراس، ونواف التمياط مسؤولا عن تفعيل اتفاقية الاتحاد السعودي مع جامعة البرتغال لكرة القدم، وياسر المسحل مسؤولًا عن غرفة عمليات قضايا الأندية.

كذلك اعتماد سامي الجابر مسؤولا عن تطوير العلاقات الدولية، وياسر المسحل مسؤولا عن تطوير لوائح الاتحاد، ولؤي السبيعي مسؤولا عن مراقبة الجودة والأداء، واعتماد لائحة غرفة فض المنازعات، واعتماد نظام الضبط الإعلامي لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وخلال اجتماع اتحاد عزت، تم أيضا، اعتماد البدء في تطبيق رسوم تسجيل عقود اللاعبين السعوديين وغير السعوديين لدى الاتحاد بنسبة وقدرها 5% من اجمالي العقد ورسوم رخص المدربين 10% على أن يبدأ العمل بها في الأول من يناير المقبل.

وتمت الموافقة على قبول استقالة المستشار القانوني بندر الحميداني من رئاسة لجنة الانضباط والأخلاق اعتبارا من 31 ديسمبر الجاري، واستقالة يوسف الجبر من رئاسة لجنة الاستئناف اعتبارا من تاريخ اليوم، وتكليف عضو مجلس الإدارة ياسر المسحل بالتعاقد مع مكتب قانوني رياضي دولي لتقديم استشارات قانونية مجانية دعمًا للأندية السعودية المحترفة فيما يخص قضاياها الخارجية.