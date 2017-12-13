النصر يسعى إلى استعادة توازنه أمام الفيصلي

يسعى النصر إلى استعادة توازنه حينما يستضيف الفيصلي على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يبحث الرائد عن تضميد جراحه حينما يستضيف القادسية، في افتتاح مباريات الدور الثاني للدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يسعى النصر إلى العودة مجدداً لسكة الانتصارات التي توقفت في المرحلتين السابقتين حينما يستضيف الفيصلي.

وتوقف توهج النصر الذي قدم مستوى لافتا بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية على حساب الرائد واتحاد جدة والفتح، إلا أنه تعثر بالتعادل أمام الباطن، وتلقى خسارةً مفاجئة أمام القادسية في المرحلة السابقة.

ويعاني الأرجنتيني غوستافو كونتيرس من أزمة الغيابات التي تحاصر الفريق الذي سيفقد 6 لاعبين، حيث سيغيب المدافع البرازيلي برونو أوفيني وابراهيم غالب وأحمد الفريدي والمغربي سعد لكرو لتراكم البطاقات، والمدافع عمر هوساوي الذي طرد في مواجهة القادسية لمخاشنته اللاعب حسن العمري بدون كرة وهو ما جعل لجنة الانضباط توقفه مباراتين، بالإضافة إلى اللاعب عوض خميس الذي أصيب في مواجهة الفريق الماضية.

واستدعى كونتيرس المدافع الشاب عبدالإله العمري وزميله المدافع عبدالله مادو وسامي النجعي وفهد الجميعة وعبدالله الاسطا الغائب عن الفريق في الفترة الماضية، بسبب الإصابة ليعوضوا النقص.

ويدخل النصر المواجهة وهو في المركز الثالث برصيد 23 نقطة بفارق أربع نقاط عن الهلال متصدر الدوري، وبفارق نقطة عن الفيصلي صاحب المركز الرابع.

وفي المقابل يسعى الفيصلي لمواصلة انتصاراته واستغلال ظروف مضيفه وتحقيق فوز سيصعد بالفريق إلى المركز الثاني مؤقتاً، خلف الهلال المتصدر بفارق نقطتين قبل مواجهتهما المؤجلة في يناير المقبل.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يبحث الرائد عن تضميد جراحه حينما يستضيف القادسية المنتشي بفوزه على النصر.

ويدخل الرائد المواجهة وهو في المركز الأخير برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز قبل الأخير.

وفي المقابل يتطلع القادسية لمواصلة مستواه المميز بعد فوزه المثير على النصر 3-2 في المرحلة السابقة والذي رفع رصيده إلى 16 نقطة متقدماً إلى المركز الثامن.