18 ديسمبر.. عرس رياضي بمناسبة تأهل الأخضر

تقيم الهيئة العامة للرياضة، يوم الاثنين 18 ديسمبر الجاري، احتفالاً خاصاً بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وبحسب مصادر "العربية.نت"، ستشهد المناسبة السعودية حضور عدد من نجوم الفن والرياضة، يتقدمهم الفنانون محمد عبده، رابح صقر، عبادي الجوهر، راشد الماجد، إضافة إلى نخبة من مشاهير كرة القدم العالميين والمحليين، فيما ستكون الدعوة عامة للجماهير السعودية.

وستحتضن الصالة الخضراء في العاصمة الرياض عند الثامنة مساء العرس الرياضي المرتقب، حيث سيتم خلاله تتويج لاعبي الأخضر بمناسبة تحقيقهم التأهل إلى البطولة العالمية.

وأحرز اللاعب فهد المولد هدفا في مرمى المنتخب الياباني قاد به الأخضر إلى المونديال، وحل به إلى جانب روسيا المضيفة ومصر والأوروغواي في المجموعة الأولى، بموجب القرعة التي سحبت في موسكو، فيما سيخوض الأخضر المباراة الافتتاحية للبطولة ضد روسيا يوم 14 يونيو المقبل على ملعب لوجنيكي في موسكو.