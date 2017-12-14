عادل عزت يجتمع بمدرب الأخضر بيتزي

عقد عادل عزت، رئيس اتحاد القدم السعودي، اجتماعا بالمدرب خوان أنتونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي الأول، بحثا خلاله برنامج الأخضر قبل خوضه استحقاق مونديال روسيا 2018.

وأصدر اتحاد اللعبة بيانا عن تفاصيل الاجتماع: "استقبل رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت في مكتبه بمقر الاتحاد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول خوان أنتونيو بيتزي بعد وصوله إلى الرياض صباح اليوم الخميس".

وأتبع البيان: "واطلع رئيس الاتحاد السعودي خلال الاجتماع الذي حضره عمر باخشوين، عضو مجلس الإدارة ونائب مدير المنتخب، على البرنامج الإعدادي المقترح من بيتزي للمرحلة المقبلة التي تسبق المشاركة في كأس العالم التي تستضيفها روسيا العام المقبل".

وأضاف: "وجرى خلال اللقاء مناقشة بيتزي في برنامج الإعداد، والجدول الزمني له، وكافة الأمور التي تضمن وصول المنتخب للجاهزية الكاملة قبل انطلاق المونديال".

واختتم البيان: "وتقرر أن يبدأ بيتزي وفريق عمله مهمته بمتابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين بدءا من الجولة 14 والتي تبدأ اليوم".