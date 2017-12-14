مواجهة الرائد والقادسية تنتهي بالتعادل الإيجابي

فرض نجما الزمالك المصري السابقان محمود عبد الرازق "شيكابالا" والنيجيري ستانلي أوهاويتشي التعادل 1-1 على مباراة الرائد مع القادسية الخميس في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم.

ورفع الرائد رصيده إلى عشر نقاط لكنه ظل في لمركز الرابع عشر الأخير في جدول المسابقة فيما رفع القادسية رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع في جدول المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم شيكابالا بهدف للرائد في الدقيقة 51 ولكن ستانلي سجل هدف التعادل للقادسية في الدقيقة 77.