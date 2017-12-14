أهلي جدة يواجه الاتفاق وعينه على الصدارة

يسعى أهلي جدة إلى استعادة نغمة الانتصارات واعتلاء الصدارة مؤقتاً، حينما يستضيف الاتفاق على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، في حين يبحث الشباب عن استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أحد في المرحلة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الجوهرة المشعة يسعى أهلي جدة الى استعادة نغمة الانتصارات واعتلاء الصدارة مؤقتاً، حينما يستضيف الاتفاق الجريح.

وفقد الأهلي نغمة الانتصارات في المرحلتين السابقتين عقب خسارته أمام الهلال 2-صفر، وتعادله أمام أحد 2-2 في المرحلة الماضية ليبقى في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

وتلقى الأوكراني سيرجي ريبروف ضربةً موجعة بعد تأكد غياب البرازيلي ليوناردو بيريرا الذي تلقى عقوبةً من لجنة الانضباط بإيقافه مباراتين نظراً لسلوكه المشين في مواجهة أحد الماضية، لينضم الى المصابين المهاجم السوري عمر السومة وعبدالفتاح عسيري، وسلمان مؤشر المنضم الى المنتخب الرديف المشارك في كأس الخليج المقبلة.

وفي المقابل يأمل الاتفاق في ايقاف مسلسل الخسائر التي تعرض لها الفريق في المراحل الثلاث الماضية أمام أحد واتحاد جدة والتعاون والتي أبقته في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الرائد متذيل الترتيب.

وسيخوض الاتفاق لقاءه أمام الأهلي بقيادة مدربه السعودي سعد الشهري الذي عينته ادارةً النادي خلفاً للصربي المقال ميودراغ يسيتش الذي انتهت مهمته مع الفريق عقب الخسارة أمام التعاون 4-صفر في المرحلة الماضية.

وعلى ستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز يبحث أحد عن مواصلة نتائجه المميزة التي حققها الفريق في المراحل الماضية حينما يستضيف الشباب.

ونجح أحد بجمع 8 نقاط في المراحل الأربع الماضية عقب تحقيقه الفوز في مواجهتين أمام الاتفاق والقادسية وتعادل أمام الرائد وأهلي جدة ليبقى في المركز 12 برصيد 13 نقطة.

وفي المقابل يسعى الشباب الى استعادة توازنه عقب الخسارة التي تعرض لها في المرحلة الماضية أمام الفيصلي 1-1 ليبقى في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.