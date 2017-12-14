لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر خليجي 23

انتظم لاعبو المنتخب السعودي في مقر المعسكر المقرر بالعاصمة الرياض تحضيرا للمشاركة في بطولة كأس الخليج المقبلة 23، والتي ستقام منافساتها في الكويت.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا قال فيه: "انتظم لاعبو المنتخب الوطني مساء الخميس في مقر تجمع اللاعبين في الرياض استعدادا للمشاركة في دورة كأس الخليج الثالثة والعشرين التي تستضيفها الكويت".

وأضاف: "خضع لاعبو المنتخب عند وصولهم لفحوصات تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب وذلك للوقوف على حالتهم الصحية والبدنية، وسيجري المنتخب الوطني غدا أولى حصصه التدريبية على ستاد الأمير فيصل بن فهد عند الساعة الخامسة والنصف مساء".