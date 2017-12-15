اليوسف: قرار الاتحاد السعودي حكيم.. وجاهزون للاستضافة

أكد أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، جاهزية الكويت التامة لاستضافة بطولة كأس الخليج في نسختها الـ23 بشكل يناسب التطلعات، واصفاً في الوقت ذاته، قرار عدم إشراك الفريق الأول للمنتخب السعودي بالقرار الحكيم.

وقال اليوسف لبرنامج "في المرمى" حول افتتاح البطولة ومعنى شعارها الذي كشف عنه الستار اليوم: "سيكون هناك حفل افتتاح مبسط لضيق الوقت، حمامة سلام تحمل جميع أعلام الدول، رسالة الشعار هي أننا دائما محبون لبعض".

وعلق اليوسف حول تجهيزات الاتحاد الكويتي للبطولة الخليجية: "البطولة نجحت قبل بدايتها لدعم الدول المشاركة اللامسبوق، وتوجد بعض الفعاليات المصاحبة، وستكون ممتعة للجميع".

وكشف رئيس الاتحاد الكويتي أن الافتتاح سيقام على استاد جابر الدولي، وأن يوم الافتتاح سيقام لقاءان: "ستلعب مباراة الكويت والسعودية على استاد الشيخ جابر الدولي، أما المجموعة الأخرى فستكون على استاد نادي الكويت الرياضي، الذي تم تطويره كليا"، وأكد أن جميع المنتخبات ستتاح لها الفرصة للعب على استاد جابر: "الجميع سيلعب على استاد جابر".

وحول جاهزية المنتاخب الكويتي بعد إيقافه لمدة عامين: "الأزرق رقم صعب، لكن لا أستطيع وعد الجماهير الكويتية بالفوز بالبطولة ولكن سيرون فريقا يلعب بروح واجتهاد".

واختتم اليوسف بإطرائه على مشاركة المنتخب السعودي وقرار اتحاد القدم السعودي الحكيم: "مجرد رؤية العلم السعودي والقميص الأخضر في البطولة الخليجية نجاح بحد ذاته، وقرار عدم إشراك الفريق الأول الذي تأهل إلى كأس العالم قرار حكيم، ولن يكون هناك ضغط نفسي على اللاعبين المشاركين مع الأخضر في بطولة الخليج، على عكس منتخب الكويت ولاعبيه".