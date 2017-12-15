أخضر "الخليجية" يؤدي أولى حصصه التدريبية

أدى المنتخب السعودي أولى حصصه التدريبية خلال معسكره بالرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحضيرا للمشاركة في بطولة كأس الخليج المقبلة التي تستضيفها الكويت.

وعقد المدير الفني كرونوسلاف يورسيتش، اجتماعا باللاعبين قبل انطلاق المران، أكد من خلاله على أهمية المرحلة الحالية وضرورة التركيز العالي، كاشفا عن البرنامج الفني الذي يسعى إلى تطبيقه خلال الفترة التي تسبق المشاركة الخليجية.

وعلى صعيد متصل، يخضع المهاجم فراس البريكان، غدا السبت، لفحوص طبية وأشعة الرنين المغناطيسي بعد شعوره بألم في عضلة الفخذ الأمامية، والتي منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية.