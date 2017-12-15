أهلي جدة يفجّر غضبه في شباك الاتفاق ويتصدر مؤقتاً

فجّر أهلي جدة غضبه بعدما اكتسح ضيفه الاتفاق 4-1، ليعتلي الصدارة مؤقتاً، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأ الأهلي المباراة برغبة الفوز الذي غاب عن الفريق في المرحلتين السابقتين، حيث نجح قائده تيسير الجاسم في افتتاح التسجيل بعد مرور 5 دقائق فقط بعدما حول تمريرة زميله سعيد المولد بقدمه في شباك الحارس أحمد الكسار.

وعند الدقيقة 35 تمكن الأرجنتيني رودريغو ساليناس مهاجم الاتفاق من تسجيل هدف التعادل بعدما استغل تقدم حارس الأهلي محمد العويس ليسدد الكرة بطريقة ذكية لتسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني، نجح مهاجم الأهلي مهند عسيري في تسجيل الهدف الثاني بعد مرور ثلاث دقائق فقط حينما حول عرضية زميله اليوناني فيتفاتزيديس برأسه في شباك الاتفاق.

وواصل مهند عسيري تألقه وتمكن عند الدقيقة 63 من تسجيل الهدف الثالث بعدما ارتقى لعرضية زميله منصور الحربي وحول الكرة برأسه في شباك الحارس الاتفاقي أحمد الكسار.

وعند الدقيقة 84 نجح مدافع الأهلي منصور الحربي بتسجيل الهدف الرابع بعدما اخترق دفاع الاتفاق وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس أحمد الكسار.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 28 نقطة في المركز الأول وبفارق نقطة عن الهلال الذي سيلعب مواجهته يوم الأحد أمام الفيحاء في ختام المرحلة، في حين بقي الاتفاق على رصيده السابق 11 نقطة في المركز قبل الأخير بفارق نقطة عن الرائد متذيل الترتيب.