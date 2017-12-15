الأهلي المصري يطلب مشاركة الجاسم في لقاء أتليتكو

أعلنت إدارة أهلي جدة، تلقيها طلبا من نظيرتها في الأهلي المصري لمشاركة تيسير الجاسم في لقاء "السلام ضد الإرهاب" أمام أتليتكو مدريد الإسباني يوم 30 ديسمبر الحالي.

وجاء في صفحة أهلي جدة على "تويتر": "تلقت إدارة النادي الأهلي خطابا من قبل النادي الأهلي المصري بطلب مشاركة قائد الفريق الأول لكرة القدم تيسير الجاسم في صفوف الأهلي المصري خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني والمقرر إقامتها في يوم 30 ديسمبر الجاري فى ملعب "برج العرب" بمدينة الإسكندرية، تحت عنوان "السلام ضد الإرهاب"".

وسبق أن عرضت إدارة النادي المصري على اللاعبين، السعودي فهد المولد، والإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" للمشاركة في اللقاء ذاته أمام أتليتكو مدريد.