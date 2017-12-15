الشمراني يقود الشباب للفوز على أحد

استعاد فريق الشباب توازنه بتغلبه على أحد 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدين الشباب بالفضل في هذا الفوز للاعبه ناصر الشمراني الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 56 والسادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ورفع الشباب رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد أحد عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الرابع للشباب هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة لأحد هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أربع.