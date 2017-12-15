200 مباراة.. رقم تاريخي للجاسم

حقق تيسير الجاسم، لاعب الأهلي والمنتخب السعودي، رقما تاريخيا بخوضه المباراة رقم 200 في مسابقة الدوري السعودي، وذلك عقب مشاركته مع ناديه الجداوي خلال مواجهة ضيفه الاتفاق.

وأحرز قائد أهلي جدة الهدف الأول في شباك الاتفاق، خلال المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، ضمن المرحلة 14 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي كسبها فريقه برباعية مقابل هدف يتيم.

وشارك اللاعب الدولي في 196 مباراة كلاعب أساسي، و4 فقط كبديل، طوال مسيرته في مسابقة دوري المحترفين، فيما استطاع تسجيل 36 هدفا في المسابقة.