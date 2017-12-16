اتحاد جدة يقتنص فوزاً ثميناً على حساب الباطن

واصل اتحاد جدة انتفاضته عقب فوزه الصعب والمتأخر على مضيفه الباطن 2-1 في المرحلة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.



وبدأت المباراة بأفضلية للباطن الذي انتظر 21 دقيقة حتى تمكن لاعبه البرازيلي لويس باولو ديسلفا من افتتاح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية مواطنه جوناثان بينيتيز وحول الكرة برأسه في شباك الحارس فواز القرني.



وعند الدقيقة 30 نجح التونسي أحمد العكايشي بتسجيل هدف التعادل بعدما استثمر تمريرة زميله البوليفي كارلوس فيلانويفا وسدد الكرة في شباك الحارس مزيد فريح.



وقبل نهاية الشوط الاول أهدر التونسي أحمد العكايشي مهاجم الاتحاد هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله فيلانويفا وسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس مزيد فريح الذي ابعدها بصعوبة.



وفي الشوط الثاني سنحت فرصة ثمينة للباطن لتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 57 بعد حصوله على ركلة جزاء ليتقدم لها البرازيلي تراباي سانتوس ويسددها نحو المرمى إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها.



وفرض الاتحاد سيطرته في النصف ساعة الأخيرة أهدر لاعبه المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة أمام المرمى من زميله فيلانويفا ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.



وعند الدقيقة 84 نجح البديل عبدالعزيز العرياني مهاجم الاتحاد بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من فيلانويفا ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 22 نقطة متقدماً إلى المركز الخامس, في حين بقي الباطن على رصيده السابق 19 نقطة في المركز السادس.