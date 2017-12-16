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التعادل السلبي ينهي مواجهة التعاون والفتح

المصدر: العربية.نت
الفريقان رفعا رصيدهما إلى 17 نقطة
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خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت التعاون بضيفه الفتح يوم السبت في الجولة الرابعة عشرة "افتتاحية الدور الثاني" من الدوري السعودي للمحترفين.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع التعاون رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع متفوقا على الفتح الذي توقف رصيده عند 17 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف.

وهذا التعادل هو الخامس للتعاون هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والخسارة في خمس ، فيما يعد هذا التعادل هو الخامس للفتح مقابل الفوز في أربع مباريات والخسارة في خمس أيضا.

كلمات دالّة

#الفتح, #التعاون, #الدوري السعودي للمحترفين

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