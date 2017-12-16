الهلال ينشد العودة إلى الصدارة بنقاط الفيحاء

يسعى الهلال إلى استعادة صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء، على ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة في ختام مواجهات المرحلة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.



وفقد الهلال صدارته يوم الجمعة لصالح أهلي جدة الذي فاز على ضيفه الاتفاق 4-1 ليرفع رصيده إلى 28 نقطة بفارق نقطة عن الهلال الوصيف.



وتنفس الأرجنتيني رامون دياز الصعداء عقب تأكد مشاركة هداف الفريق السوري عمر خربين عقب شفاءه من الاصابة في حين سيفقد لاعب الوسط نواف العابد للإصابة لينضم الى الثنائي البرازيلي كارلوس ادواردو والأوروغوياني نيكولاس ميليسي المصابين.



ويتطلع الهلال لتحقيق ثلاث نقاط ستمنحه الصدارة بفارق نقطتين عن الاهلي بالاضافة إلى أن لديه الافضلية للابتعاد أكثر لاسيما وأن لديه مواجهتين مؤجلتين أمام الاتفاق والفيصلي سيلعبها في شهر يناير المقبل.



وفي المقابل يبحث الفيحاء عن مواصلة انطلاقته عقب فوزه الثمين على ضيفه الباطن 2-صفر في المرحلة السابقة.



وتحسن أداء الفيحاء في المراحل السابقة بعدما تقدم مركزه في الترتيب إلى المركز 11، برصيد 13 نقطة وفي حال فوزه في هذه المواجهة سيتقدم إلى المركز العاشر.