سييرا: توقعت أسلوب الباطن.. ماتشادو: الأفضل لا يكسب دائماً

أكد التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب اتحاد جدة أنه كان يتوقع طريقة لعب الباطن في المواجهة التي انتهت لمصلحة فريقه 2-1، بينما اعتبر البرتغالي جواكيم ماتشادو مدرب الخاسر أن الفريق الأفضل لا ينتصر دائماً في مباريات كرة القدم.

وقال سييرا في المؤتمر الصحفي: كنا نتوقع طريقة لعب الباطن قبل بداية المباراة، ونعرف بأننا سنستحوذ على الكرة، وكنت أحذر اللاعبين من فقدان الكرة وترك المساحات للاعبي الباطن، لكن بشكل عام كنت راضياً عن المباراة خصوصاً وأننا استطعنا قلب تأخرنا والفوز بالمباراة.

وفي المقابل، قال ماتشادو: المباراة كانت ممتازة للغاية، وفريقي قدم كل ما يمكن تقديمه من أجل كسب النقاط الثلاث، لكن للأسف في عالم كرة القدم الفريق الأفضل لا يفوز دائماً.

وواصل: كان لدينا العديد من الفرص التي تحصلنا عليها بعد الهدف، لكن لم نستغلها، ولو حدث ذلك لكنا حسمنا المباراة بوقت مبكر.